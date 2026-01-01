Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 8Folge 24vom 29.01.2026
19 Min.Folge vom 29.01.2026

Die Beziehungen innerhalb der Clique stehen allesamt vor einer Bewährungsprobe: Bernadette und Howard überlegen, wie sie Stuart möglichst freundlich aus ihrem Haus werfen. Raj wird Emilys morbide Seite langsam unheimlich und er überlegt, sich von ihr zu trennen. Leonard und Penny entschließen sich spontan, in Las Vegas zu heiraten. Doch dann gesteht er ihr einen Fehltritt. Am schwersten von allen hat es Amy - Sheldon hat sie einmal zu oft zutiefst verletzt ...

