ProSieben Staffel 9 Folge 1 vom 06.12.2025
Folge 1: Hochzeitsnacht mit Sheldon

20 Min. Ab 6

Penny und Leonard ziehen ihre Hochzeit in Las Vegas durch. Doch Penny kann Leonards Fehltritt einfach nicht vergessen. Zu Hause in Pasadena eskaliert die Situation zwischen Amy und Sheldon: Amy hat ihn abserviert und Sheldon weigert sich, diese Tatsache zu akzeptieren. Also lauert er ihr im Hausflur auf.

