ProSiebenStaffel 9Folge 10vom 01.02.2026
Folge 10: Der Ohrwurm

21 Min.Folge vom 01.02.2026

Sheldon plagt ein Ohrwurm, und er kommt einfach nicht darauf, um welchen Song es sich handelt. Daher denkt er, er wird wahnsinnig - wie schon viele Genies vor ihm. Natürlich treibt er ganz nebenbei auch Penny und Leonard zur Verzweiflung ... Raj und Howard haben ihren ersten Facebook-Fan auf ihrem Profil für ihre Band "Footprints on the Moon". Sie sind begeistert von dem coolen Typen und beginnen, ihn zu stalken ...

ProSieben
