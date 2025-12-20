Zum Inhalt springenBarrierefrei
Premierenfieber

ProSiebenStaffel 9Folge 11vom 20.12.2025
Folge 11: Premierenfieber

21 Min.Folge vom 20.12.2025

Die Jungs freuen sich wie kleine Kinder: Endlich kommt der neue "Star Wars"-Film ins Kino! Natürlich sichern sie sich Tickets für die Premiere, um den Streifen als erste zu sehen. Doch Sheldon steckt in der Zwickmühle, denn Amy hat am selben Tag Geburtstag. Wird er sie für "Star Wars" versetzen, obwohl er sie gerade erst wieder zurückgewonnen hat?

