Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Der romantische Asteroid

ProSiebenStaffel 9Folge 12vom 02.01.2026
Der romantische Asteroid

Der romantische AsteroidJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 12: Der romantische Asteroid

18 Min.Folge vom 02.01.2026

Während Amy auf einer Konferenz ist, braucht Sheldon Beschäftigung. Also begleitet er Raj in sein Labor, um ihm bei der Erforschung des Weltalls zu helfen. Prompt machen die beiden eine Entdeckung ... Howard und Bernadette wollen das Haus umbauen. Stuart nimmt das zum Anlass, endlich auszuziehen. Eigentlich ein Grund zur Freude für Howard und Bernie ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 3 Staffeln und Folgen