The Big Bang Theory
Folge 15: Tränen am Valentinstag
19 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6
Es ist Valentinstag, und Raj hat kurz vorher Emily abserviert. Nun heult er sich bei Amy und Sheldon aus - während die beiden mit ihrer ersten Live-Sendung von "Spaß mit Flaggen" online sind ... Auch für den Rest der Clique verläuft der Tag der Liebenden nicht nach Plan: Penny und Leonard fühlen sich plötzlich ziemlich alt, und Bernadette und Howard müssen ein Kaninchen wiederbeleben ...
