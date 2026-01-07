Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Die Hütte im Wald

ProSiebenStaffel 9Folge 20vom 03.02.2026
Die Hütte im Wald

Die Hütte im WaldJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 20: Die Hütte im Wald

19 Min.Folge vom 03.02.2026

Da Sheldon völlig von dem Wald begeistert ist, in den ihn seine Virtual-Reality-Brille entführt, überreden ihn Penny, Leonard und Amy, einen Ausflug zu einer Hütte in einem echten Wald zu machen. Auf der Hütte angekommen, regnet es in Strömen und die Freunde beschließen, ein Trinkspiel zu spielen - mit ungeahnten Folgen. Howard und Bernadette müssen unterdessen Raj zügeln, der vor lauter Vorfreude auf das Baby fast durchdreht.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 3 Staffeln und Folgen