The Big Bang Theory
Folge 21: Die tödliche Mortadella
18 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 6
Die Freunde planen, gemeinsam die neue Staffel "Game of Thrones" anzusehen. Allerdings geht es bei ihnen plötzlich ähnlich kriegerisch zu wie in Westeros: Sheldon und Leonard zanken sich, weil Leonard keine Lust auf das vierteljährliche Mitbewohner-Meeting hat. Penny hält zu Sheldon, was wiederum Leonard ärgert. Auch Raj und Howard bekommen sich in die Haare, da Raj dauernd mit seinen Frauengeschichten prahlt und Howard damit mächtig auf die Nerven geht ...
