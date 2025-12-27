Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Die tödliche Mortadella

ProSiebenStaffel 9Folge 21vom 27.12.2025
Die tödliche Mortadella

Die tödliche MortadellaJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 21: Die tödliche Mortadella

18 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 6

Die Freunde planen, gemeinsam die neue Staffel "Game of Thrones" anzusehen. Allerdings geht es bei ihnen plötzlich ähnlich kriegerisch zu wie in Westeros: Sheldon und Leonard zanken sich, weil Leonard keine Lust auf das vierteljährliche Mitbewohner-Meeting hat. Penny hält zu Sheldon, was wiederum Leonard ärgert. Auch Raj und Howard bekommen sich in die Haare, da Raj dauernd mit seinen Frauengeschichten prahlt und Howard damit mächtig auf die Nerven geht ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 3 Staffeln und Folgen