The Big Bang Theory

ProSiebenStaffel 9Folge 22vom 27.12.2025
20 Min.Folge vom 27.12.2025

Penny lädt die Clique zu einer Weinprobe ein. Sheldon und Bernadette passen: Sheldon mag keinen Wein, und Bernadette kann wegen ihrer Schwangerschaft nichts trinken. Sie verbringen den Abend zusammen - und haben mehr Spaß als gedacht. Die anderen hingegen können die Weinprobe nicht wirklich genießen, da allerhand unliebsame Themen auf den Tisch kommen.

