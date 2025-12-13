Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Die Helium-Krise

ProSiebenStaffel 9Folge 6vom 13.12.2025
Die Helium-Krise

Die Helium-KriseJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 6: Die Helium-Krise

19 Min.Folge vom 13.12.2025

Schwedische Wissenschaftler wollen Sheldons und Leonards aufsehenerregende physikalische Theorie zuerst experimentell beweisen. Das müssen die beiden natürlich verhindern. Dumm nur, dass sie für ihr Experiment flüssiges Helium brauchen und die Uni gerade Sparmaßnahmen eingeführt hat. Also suchen sie sich einen Dealer ... Der Rest der Clique will Amy per Dating-App an den Mann bringen - und erlebt eine Überraschung.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 3 Staffeln und Folgen