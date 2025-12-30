The Big Bang Theory
Folge 8: Spione wie wir
19 Min.Folge vom 31.01.2026
Sheldon hat beschlossen, das Kapitel Amy endgültig abzuhaken und sich eine neue Freundin zu suchen. Raj und Howard sollen ihm dabei helfen - und sie haben eine außerordentlich gewagte Idee ... Amy trifft sich unterdessen mit ihrem Date Dave. Der Abend beginnt gut, doch dann nimmt die Unterhaltung eine ziemlich unangenehme Wendung.
Weitere Folgen in Staffel 9
Alle Staffeln im Überblick