Der Kampf gegen die Kilos beginntJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 1: Der Kampf gegen die Kilos beginnt
93 Min.Ab 12
14 übergewichtige Menschen, aufgeteilt in zwei Teams verbindet ein Ziel: So viel abzunehmen wie möglich. Moderatorin Katarina Witt, zwei Personal Trainer, eine Ernährungsberaterin und ein Arzt unterstützen die Protagonisten bei der Herausforderung. Harte Wettkämpfe und Versuchungen kosten Kraft - körperlich wie emotional. Und jede Woche zeigt die Waage, ob sie erfolgreich waren. Jede Woche scheidet ein Teammitglied aus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick