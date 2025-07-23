Ernährungskontrolle: Weniger ist ab jetzt mehrJetzt ohne Werbung streamen
The Biggest Loser
Folge 4: Ernährungskontrolle: Weniger ist ab jetzt mehr
71 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
Eine extra Portion Milchreis, ein bisschen weniger Sport - schon zeigt die Waage wieder mehr an. Die "Biggest Loser"-Kandidaten sind nach dem letzten Wiegen gefrustet. "Meine Angst ist, dass sie ihr großes Ziel aus den Augen verlieren", befürchtet Moderatorin Katarina Witt. Die Folge: Strengere Regeln. Ernährungsberaterin Jola einigt sich mit den Fitness-Trainern darauf, die Portionen fortan nicht mehr von den Kandidaten selbst bestimmen zu lassen. Das sorgt für Unruhe ...
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