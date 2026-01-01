Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Letzte Challenges vor dem Finale

ProSiebenStaffel 1Folge 6
Letzte Challenges vor dem Finale

Letzte Challenges vor dem FinaleJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 6: Letzte Challenges vor dem Finale

49 Min.Ab 12

Schlittschuh laufen mit Doppel-Olympiasiegerin Katarina Witt! Für die letzten vier Kandidaten geht ein Traum in Erfüllung: Sie bekommen eine exklusive Eiskunstlauf-Stunde mit ihrer Moderatorin. Doch danach steigt sofort wieder die Anspannung. Nach zehn Wochen rückt der Abschied von der Hazienda näher - und die Frage: Wer werden die drei Finalisten sein und damit die Chance auf 100.000 Euro wahren? Die Kandidaten geben im Fitness-Raum noch einmal alles.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
ProSieben
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 14 Staffeln und Folgen