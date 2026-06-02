The Closer
Folge 1: Feuerteufel
43 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Fünf Leute sterben bei einem Brand im Griffith Park. Weil es sich dabei allem Anschein nach um Brandstiftung handelt, werden Brenda und ihr Team auf den Fall angesetzt. Bei der Autopsie stellt sich heraus, dass eines der Opfer bereits tot war, bevor das Feuer ausbrach. Am Tatort befindet sich auch Bill Croelick, der bei der Polizei bereits für Mord und Brandstiftung bekannt ist. Ausgerechnet er bietet schließlich seine Hilfe an, um die Umstände des Feuers im Park zu klären ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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