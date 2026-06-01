The Closer
Folge 15: In letzter Sekunde
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Wieder einmal müssen Brenda und Fritz ihre Hochzeitsvorbereitungen hinten anstellen: Während Fritz dem Drogenboss El Jefe dicht auf den Fersen ist, wird Brenda zu einer Escort-Service-Agentur gerufen, denn der Agentur-Manager wurde überfallen und erschossen. Brenda vermutet einen Serientäter dahinter, da es in jüngerer Vergangenheit vermehrt Überfälle auf Escort-Agenturen gab. Kann das Team den Täter überführen?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH