Auf den Augenblick setzenJetzt kostenlos streamen
The Eminence in Shadow
Folge 18: Auf den Augenblick setzen
24 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 16
Cid erhält von seiner Schwester ein Ticket für einen exklusiven Logenplatz beim Bushin Turnier. Dort trifft er auf Prinzessin Iris, die ihm mehr Aufmerksamkeit zukommen lässt, als ihm lieb ist. Als Nor Malo muss er später selbst im Turnier antreten und trifft auf eine starke Gegnerin ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick