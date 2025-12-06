Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Eminence in Shadow

Schwertkampfturnier der Intrigen und des Blutvergießens

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 06.12.2025
Schwertkampfturnier der Intrigen und des Blutvergießens

Schwertkampfturnier der Intrigen und des BlutvergießensJetzt kostenlos streamen

The Eminence in Shadow

Folge 7: Schwertkampfturnier der Intrigen und des Blutvergießens

24 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 16

Cids Freunde melden ihn zu einem Schwertkampfturnier an. Da er seine Rolle als Normalo nicht gefährden will, verliert der Junge absichtlich - immer und immer wieder. Später erhält er ein Geschenk von Sherry, die mit ihm befreundet sein will.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Eminence in Shadow
ProSieben MAXX
The Eminence in Shadow

The Eminence in Shadow

Alle 1 Staffeln und Folgen