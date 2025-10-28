Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Exorcist

Lämmerblut

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 28.10.2025
Lämmerblut

LämmerblutJetzt kostenlos streamen

The Exorcist

Folge 2: Lämmerblut

43 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 16

Tomas und Marcus versuchen noch immer, das Böse aus Cindys Körper zu vertreiben, doch ihre Familie will den Exorzismus verhindern. Vor allem Cindys Mann will nichts von Dämonen hören und hält die Priester mit aller Gewalt von seiner Frau fern. Unterdessen prüft die Sozialarbeiterin Rose die Geschehnisse in einem Pflegeheim für Kinder, das von Andy Kim geleitet wird. Ein Junge namens Caleb gerät schnell in den Fokus der Frau ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Exorcist
ProSieben MAXX
The Exorcist

The Exorcist

Alle 1 Staffeln und Folgen