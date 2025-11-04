Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Exorcist

Mouse

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 3vom 04.11.2025
Mouse

MouseJetzt kostenlos streamen

The Exorcist

Folge 3: Mouse

43 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 16

In Washington wartet ein neuer Fall auf Marcus und Tomas: Ein junges Mädchen ist besessen - zumindest behauptet das die Mutter des Kindes. Aber Marcus hat Zweifel daran und will Harper nicht durch einen unnötigen Exorzismus schaden. In seinen Visionen hat Tomas das Mädchen bereits gesehen und ist daher von dessen Besessenheit überzeugt. Weil Harper in der Schule gefehlt hat, wird die Sozialarbeiterin Rose zu ihr nach Hause geschickt. Sie gibt Marcus den entscheidenden Hinweis.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Exorcist
ProSieben MAXX
The Exorcist

The Exorcist

Alle 1 Staffeln und Folgen