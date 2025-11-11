Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 4vom 11.11.2025
Folge 4: Der Krieg hat begonnen

43 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 16

Marcus und Tomas haben gemeinsam mit Rose ein junges Mädchen aus dem Haus ihrer Mutter gerettet. Sie wollen Harper in Andys Pflegeheim in Seattle unterbringen. Doch als Andy seinen Pflegekindern verkündet, dass sie einen Neuzugang erhalten werden, sind diese davon gar nicht begeistert. Vor allem Grace fürchtet sich vor dem neuen Familienmitglied. Vor Ort angekommen, bemerken die beiden Priester schnell, dass etwas Unheimliches in dem Pflegeheim vor sich geht ...

