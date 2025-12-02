The Exorcist
Folge 7: Die Kinder im Garten
42 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 16
Tomas und Marcus nehmen einen Exorzismus bei Andy vor. Dieser schwelgt währenddessen in Erinnerungen an seine Frau Nikki, die das Pflegeheim für bedürftige Kinder einst mit ihm aufgebaut hat. Sie hat sich in einem nahegelegenen See das Leben genommen. Nun erscheint der Dämon in Nikkis Gestalt und versucht, gänzlich Besitz von Andy zu ergreifen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Exorcist
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Horror, Thriller
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren