The Exorcist
Folge 8: Gottes Braut
43 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 16
Rose kümmert sich um die Kinder, während Andy den Kampf gegen den Dämon in sich aufgegeben zu haben scheint. Tomas und Marcus geben ihr Bestes, um ihn zu retten. Doch das Böse säht Zwietracht, indem es Geheimnisse aus Marcus' Vergangenheit preisgibt ...
Genre:Drama, Horror, Thriller
Produktion:US, 2016
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
