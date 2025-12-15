The Guardian - Retter mit Herz
Folge 21: Makabre Scherze
44 Min.Ab 12
Das Leben ist für Jeremy ein Spiel: Um seiner Mutter makabre Streiche zu spielen, täuscht er regelmäßig Selbstmordversuche vor. Er geht einen Schritt zu weit, als er bei einem Besuch von seinem Onkel Burton versucht, Shannon zu vergewaltigen - Burton zeigt ihn an. Nach einem weiteren Selbstmordversuch stellt man im Krankenhaus etwas Erstaunliches an dem Jungen fest: Er ist schizophren!
