The Guardian - Retter mit Herz
Folge 22: Schrecklicher Irrtum
43 Min.Ab 12
Bei Fallin & Fallin sieht es nicht besonders rosig aus, weshalb Nick den Strafverteidiger Simms anwirbt. Simms ist ein alter Schulfreund von Jake und macht sich bei jeder Gelegenheit über ihn lustig - in der Tiefgarage vergeht ihm das Lachen. James glaubt in dem entstellten Taliek den Mann erkannt zu haben, den er einst zusammengeschlagen hat, um den Mord an seinem Neffen zu rächen ...
