The Guardian - Retter mit Herz
Folge 23: Blinde Wut
44 Min.Ab 12
James wird von seinem Gewissen gedrückt: Er gesteht, dass er Taliek so brutal zugerichtet hat. Obwohl er ihm nun die Polizei auf den Hals hetzt, will James dem Mann helfen, aber seine Wut ist unermesslich. Als James am Abend die Rechtshilfe verlässt, schießt Taliek ihn nieder ... Shannons Vater ist aufgetaucht und verlangt das Sorgerecht für seine Tochter. Um schneller an sein Ziel zu gelangen, beschuldigt er Burton, sich Shannon unsittlich genähert zu haben.
