Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Head

Episode VIII

ProSieben FUNStaffel 2Folge 2
Joyn Plus
Episode VIII

Episode VIIIJetzt ohne Werbung streamen

The Head

Folge 2: Episode VIII

47 Min.Ab 12

Die Crew bemerkt Zacks Verschwinden. Nach Kowalskis gewaltsamem Tod und dem Suizid von Marcus ist das Team um Arthur Wilde völlig verängstigt. Der Biologe will die Wissenschaftler gegen eine neue Forschungsmannschaft austauschen, weil er niemandem traut. Das sorgt für Unmut unter den Mitarbeitern. Plötzlich ist jeder Einzelne verdächtig, was erhebliche Spannungen im Team erzeugt. Arthur erfährt derweil, wer seine ehemalige Kollegin Maggie wirklich ist.

Alle Staffeln im Überblick

The Head
ProSieben FUN
The Head

The Head

Alle 3 Staffeln und Folgen