Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

Die Streitigkeiten spitzen sich zu

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 27.05.2026
Joyn+
Die Streitigkeiten spitzen sich zu

Die Streitigkeiten spitzen sich zuJetzt ohne Werbung streamen

The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

Folge 6: Die Streitigkeiten spitzen sich zu

67 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 16

Prominente Teilnehmende werden als Jäger und Gejagte in der Wildnis ausgesetzt und kämpfen auf sich allein gestellt um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Jede Episode zeigt eine spannende Jagd, bei der die Rollen von Räuber und Beute ständig wechseln. Im abendlichen Jagdhaus haben sie die Möglichkeit, strategische Allianzen zu schmieden und clevere Manöver zu planen, um sich einen Platz im weiteren Spielverlauf zu sichern. Nur die Stärksten und Klügsten erreichen das Finale.

Alle Staffeln im Überblick

The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
ProSieben
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

Alle 1 Staffeln und Folgen