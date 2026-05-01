Die Streitigkeiten spitzen sich zuJetzt ohne Werbung streamen
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Folge 6: Die Streitigkeiten spitzen sich zu
67 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 16
Prominente Teilnehmende werden als Jäger und Gejagte in der Wildnis ausgesetzt und kämpfen auf sich allein gestellt um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Jede Episode zeigt eine spannende Jagd, bei der die Rollen von Räuber und Beute ständig wechseln. Im abendlichen Jagdhaus haben sie die Möglichkeit, strategische Allianzen zu schmieden und clevere Manöver zu planen, um sich einen Platz im weiteren Spielverlauf zu sichern. Nur die Stärksten und Klügsten erreichen das Finale.
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