Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 06.06.2025
41 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12

Alec hilft einem aufgebrachten Vater, dessen Tochter spurlos verschwunden ist. Als die Eltern wenig später eine Lösegeldforderung erhalten, wird klar, dass das Kind entführt wurde. Die Bedingungen der Kidnapper geben Alec allerdings Rätsel auf. Um das Mädchen zu finden, muss er tiefer in seine Familiengeschichte eintauchen. Dabei macht er eine interessante Entdeckung ...

