Kabel EinsStaffel 1Folge 6vom 20.06.2025
Joshua Hill-Jones kommt bei einer Razzia gewaltvoll ums Leben. Der Fall schlägt vor Gericht hohe Wellen und Alec soll dem Mann des Opfers beim Prozess zur Seite stehen. Am Tag der Verhandlung trifft er auf seinen Gegenspieler, den Psychologen Dustin Atwood. Dieser lässt nichts unversucht, um die Geschworenen auf seine Seite zu ziehen und so das Urteil zu beeinflussen. Doch als Alec einen entscheidenden Trumpf spielt, treten plötzlich neue Erkenntnisse zu Tage ...

