NBCUniversalStaffel 2Folge 11vom 13.05.2025
41 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12

Alec und Marisa ermitteln im Fall eines Hochseefischerbootes, auf dem sich mehrere Verbrechen ereignet haben. Während die gesamte Besatzung spurlos verschwunden ist, finden sie den Kapitän verletzt vor. Dieser hatte sich mit gefährlichen Drogenbossen angelegt und drei Zwangsarbeiter an Bord beschäftigt. Können die Agenten alle Beteiligten zur Strecke bringen?

NBCUniversal
