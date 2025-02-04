Zum Inhalt springenBarrierefrei
Böses Blut

NBCUniversalStaffel 2Folge 3vom 04.02.2025
Folge 3: Böses Blut

41 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12

Lia stirbt bei einem Eishockeyspiel, nachdem ihr blutverdünnende Mittel verabreicht wurden. Alec muss herausfinden, wer die junge Frau auf dem Gewissen haben könnte. Rose wiederum soll die Unschuld der Hauptverdächtigen beweisen. Weil sie und Alec nun gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, kommt es zur Aussprache zwischen den beiden.

