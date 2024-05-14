Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Irrational - Kriminell logisch

Kabel EinsStaffel 1Folge 10vom 14.05.2024
The Irrational - Kriminell logisch

41 Min.Folge vom 14.05.2024Ab 12

Alec, Phoebe und Rizwan werden von dem geflohenen Häftling Wes Banning in ihrem Büro überrascht und als Geiseln genommen. Im Gespräch erkennt Alec schnell, dass Wes, der einen Sprengstoffgürtel trägt, nicht aus freien Stücken handelt. Wie sich herausstellt, wird er selbst erpresst und bangt um das Leben seiner Tochter. Derweil setzen Kylie und Marisa alles daran, ihre Kollegen aus den Fängen des Entführers zu befreien ...

