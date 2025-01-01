The IT Crowd
Folge 6: Besuch von Tante Irma
26 Min.Ab 6
Der Chef von Reynholm Industries dankt all seinen Mitarbeitern für ihre effiziente Arbeit der letzten Monate. Dabei vergisst er wie immer die IT-Ableitung. Während Moss und Roy sich bereits daran gewöhnt haben, ignoriert zu werden, ist Jen tief getroffen. Sie fühlt sich momentan sehr verletzlich, was sie ihre Kollegen eindrucksvoll spüren lässt. Und plötzlich scheint sie die beiden Männer mit ihren Menstruationssymptomen sogar anzustecken.
