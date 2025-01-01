Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3
53 Min.Ab 12

Anna findet heraus, dass der Schlüssel zu Crosbie Wells' Gold-Tresor gestohlen wurde. Sie versucht, Lydias Ehemann zu warnen, kommt jedoch zu spät: Lydia hat ihren Gatten bereits mit einem Trank in die Bewusstlosigkeit versetzt und eingesperrt. Ihr Liebhaber Carver schmiedet derweil dunkle Pläne: Er hat vor, Crosbie umzubringen und dessen Identität anzunehmen. Carver sieht darin die einzige Möglichkeit, seine Vergangenheit im Gefängnis endgültig hinter sich zu lassen.

