The Masked Singer
Folge 1: Folge 1
133 Min.Folge vom 16.02.2021Ab 6
Zehn singende Masken. Zehn Promis hinter den Masken. Eine große Show. Und eine große Frage: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske? In der ersten Liveshow unterstützt Carolin Kebekus als Rategast Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam. Zusammen mit allen Fans wollen die drei #MaskedSinger-Experten den neuen Undercover-Sängern in ihren aufwändigen Kostümen auf die Schliche kommen.
