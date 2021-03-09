The Masked Singer
Folge 4: Folge 4
131 Min.Folge vom 09.03.2021Ab 6
Wer tanzt als DINOSAURIER über die Bühne? Wer steckt unter dem frechen KÜKEN? Wer singt majestätisch als LEOPARD? Wer verwirrt als FLAMINGO? Wer zeigt seine Stimmgewalt unter der SCHILDKRÖTE? Wer überrascht als MONSTRONAUT? Wer lässt als STIER seine Muskeln spielen? Heute unterstützt Model und Moderatorin Lena Gercke das Rateteam Ruth Moschner und Rea Garvey.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick