The Masked Singer
Folge 1: Neue Masken, neuer Rätselspaß
152 Min.Folge vom 01.04.2023Ab 6
Geballte Musikexpertise im Rateteam: Zum Auftakt der neuen Staffel "The Masked Singer" nimmt Wincent Weiss neben den erprobten Detektiven Rea Garvey und Ruth Moschner am Ratepult Platz. Wer löst das größte TV-Rätsel Deutschlands und beantwortet die alles entscheidende "The Masked Singer"-Frage?
