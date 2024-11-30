Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Masked Singer

Wer wird als Nächstes demaskiert?

ProSiebenStaffel 11Folge 3vom 30.11.2024
Wer wird als Nächstes demaskiert?

The Masked Singer

Folge 3: Wer wird als Nächstes demaskiert?

147 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Warm anziehen: In der dritten #MaskedSinger-Liveshow sind Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss zu Gast im Rateteam und versuchen dem Schneemann und den sieben weiteren Masken auf die Schliche zu kommen. Am Ende der Show fällt eine weitere Maske: Wer steckt unter Lady Ananas, der Qualle, dem Panda, dem Feuersalamander, der Lokomotive, dem Piraten, Willy W. und dem Schneemann?

