Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer

Neue Woche, neue Fragen!

ProSiebenStaffel 11Folge 4vom 07.12.2024
Neue Woche, neue Fragen!

Neue Woche, neue Fragen!Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer

Folge 4: Neue Woche, neue Fragen!

148 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12

In der vierten Show sind Khalid und Chris Tall zu Gast im Rateteam und versuchen den sieben verbliebenen Masken auf die Schliche zu kommen. Am Ende der Show fällt eine weitere Maske: Wer steckt unter der Qualle, dem Panda, dem Feuersalamander, der Lokomotive, dem Piraten, Willi W. und dem Schneemann?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer
ProSieben
The Masked Singer

The Masked Singer

Alle 10 Staffeln und Folgen