The Masked Singer
Folge 1: Folge 1
158 Min.Folge vom 20.10.2020Ab 6
In der ersten Liveshow unterstützt TV-Legende Dieter Hallervorden, der die Zuschauer im Frühjahr als leichtfüßiges Chamäleon verzückte, als Rategast "Hase" Sonja Zietlow und "Heavy-Metal-Engel" Bülent Ceylan im Rateteam. Zusammen mit allen Fans wollen die drei #MaskedSinger-Experten den zehn neuen Undercover-Sängern in ihren aufwändigen Kostümen auf die Schliche kommen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick