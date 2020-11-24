Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer

Finale

ProSiebenStaffel 3Folge 6vom 24.11.2020
Finale

FinaleJetzt kostenlos streamen

The Masked Singer

Folge 6: Finale

183 Min.Folge vom 24.11.2020Ab 6

Im großen Finale von "The Masked Singer" stehen das Alien, der Anubis, die Erdmännchen, das Nilpferd und das Skelett. Welche Stars stecken unter den fünf verbleibenden Masken? Wer holt sich den "The Masked Singer"-Pokal? Schauspieler und Musiker Tom Beck, Sieger der "The Masked Singer"-Frühjahrsstaffel, rätselt mit Sonja Zietlow und Bülent Ceylan im Rateteam.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer
ProSieben
The Masked Singer

The Masked Singer

Alle 10 Staffeln und Folgen