The Mentalist
Folge 21: Alte Schule
41 Min.Ab 12
Der Gefängniswärter Walton Parsell wird in einer Gasse erstochen aufgefunden. Im Gefängnis erfährt das CBI-Team, dass Parsell vom Wärter zum Detective aufsteigen wollte. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Material gegen den wegen Mordes verurteilten Häftling Marcus Lansdale zusammenzutragen, um ihn in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegen zu lassen. Patrick Jane findet heraus, dass Shelley, die Freundin des Ermordeten, die Schwester von Lansdale ist. Doch sie hat ein Alibi ...
