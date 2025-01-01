Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Die Geister, die wir riefen

Staffel 4Folge 11
Die Geister, die wir riefen

Die Geister, die wir riefenJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 11: Die Geister, die wir riefen

40 Min.Ab 12

Der Promi-Scheidungsanwalt Alton Creek bittet das CBI um Personenschutz, weil er sich bedroht fühlt. Kurz bevor Lisbon und Patrick bei ihm eintreffen, wird er durch eine Sprengladung getötet. Bei den Ermittlungen stellt das Team fest, dass für Creeks Mord gleich mehrere Personen in Betracht kommen. War es ein Mitarbeiter aus der Kanzlei, seine betrogene Ehefrau oder Gangsterboss Marx, den Creek beim Pokern um viel Geld erleichtert hat? Patrick Jane hat da so eine Ahnung ...

