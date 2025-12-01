The Mentalist
Folge 22: Man nennt es Gier
41 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Der angehende Surfprofi Jay Banner wird ermordet am Strand aufgefunden. Lisbon und Patrick Jane suchen eine Schiffsbergungsfirma auf, bei der das Mordopfer zuletzt angestellt war. Der alte Seebär Arkin Shea erzählt Patrick von einem mit Gold beladenen Dampfer, der vor langer Zeit vor der Küste gesunken ist. Das Einzige, was je von dem Schatz gefunden wurde, sei ein Golddollar, den er Patrick stolz vorzeigt. Patrick hat eine Idee, wie man dem Täter auf die Spur kommen könnte ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick