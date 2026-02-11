The Middle
Folge 1: Der neue Führerschein
23 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 6
Wie so oft jagt bei den Hecks eine Katastrophe die nächste. Tochter Sue bewirbt sich für einen Chor-Auftritt und wird tatsächlich ausgewählt - als Bühnenhelferin. Bei der Show beweist sie ihrer stolzen Familie, dass auch das in einer Blamage enden kann. Bei Frankie läuft es ebenfalls nicht gut: Erst hat sie einen peinlichen Superwoman-Auftritt vor Bricks Klasse und dann stellt sie sich in diesem Dress auch noch bei der Probefahrt mit einer potenziellen Kundin sehr ungeschickt an.
