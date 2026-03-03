The Middle
Folge 15: Der Valentinstag
21 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 6
Valentinstag steht vor der Tür. Frankie und Mike können ihr Glück kaum fassen, denn es sieht so aus, als seien sie an diesem Abend zum ersten Mal seit Jahren zu zweit: Axl hat ein Date, Sue darf auf ihre erste Mädchen-Jungs-Party gehen, und sogar Brick hat eine Übernachtungseinladung - von einem Jungen aus seiner Gruppe für verhaltensauffällige Kinder. Nach langem Suchen ergattern Frankie und Mike endlich einen Tisch in einem Restaurant. Doch die Zweisamkeit währt nicht lange ...
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