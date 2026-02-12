Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle - Staffel 1 Folge 2
Folge 2: Das Schwimmteam

21 Min. Ab 6

Sue will sich fürs Schwimmteam bewerben. Widerwillig begleiten ihr Vater und ihre Brüder sie zum Trainieren ins Schwimmbad. Dort werden sie vom Beckenrand aus Zeugen, wie Sue orientierungslos durchs Wasser paddelt. Mangelndes Schwimmtalent? Nein, das Mädchen braucht eine Brille, stellt der Schularzt fest. Das kommt der Familie sehr ungelegen, denn gerade ist das Geld sehr knapp, der Trockner kaputt - und dazu steht auch noch Frankies Job auf der Kippe.

