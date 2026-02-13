Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 3
21 Min.Ab 6

Mike hat eine romantische Überraschung für Frankie - ein Ausflug in ihr Lieblings-Teppich-Outlet, inklusive Übernachtung im Motel! Doch die Hecks wären nicht die Hecks, wenn nicht allerhand dazwischen kommen würde. Brick wird krank. Auch Sue braucht Trost, nachdem sie den Fehler begangen hat, sich in Liebesdingen auf den Rat ihres Vaters zu verlassen. Und dann melden sich noch zwei ältliche Tanten von Frankie, die Hilfe mit ihrem inkontinenten, lungenkranken Hund brauchen.

