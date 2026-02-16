Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Der Schulausflug

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 16.02.2026
Der Schulausflug

Der SchulausflugJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 4: Der Schulausflug

21 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 6

Sue macht bei einer Benefizveranstaltung ihrer Schule mit. Sie verkauft Essen für einen guten Zweck. Als Belohnung winkt ein Trip nach Indianapolis - Voraussetzung: Sie nimmt mehr als 3.000 Dollar ein. Sue schafft diese magische Marke mit links. Trotzdem erscheint ihr Name nicht auf der Teilnehmerliste des Indianapolis-Trips. Mit Frankies Unterstützung erkämpft sie sich das Recht, mitzufahren. Doch unterwegs gibt es leider noch mehr Listen, auf denen sie fehlt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
ProSieben
The Middle

The Middle

Alle 1 Staffeln und Folgen